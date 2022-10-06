В сентябре годовая инфляция в Украине выросла до 24,4%. НБУ назвал причины
Нацбанк завил о росте годовой инфляции в сентябре с 23,8% до 24,4%.
Основными факторами усиления инфляционного давления, по мнению Нацбанка, являются:
- последствиями полномасштабной войны, среди которых нарушение цепей снабжения, разрушение производств;
- сокращение предложения товаров и услуг;
- увеличение производственных затрат бизнеса;
- высокие цен на энергоносители в мире.
Также, по мнению НБУ, негативно на инфляции сказалась девальвация официального курса гривны, которая произошла летом и до сих пор сказывается на ценах.
А сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло для населения, частичное налаживание цепей поставки, в частности нефтепродуктов.
"Инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются", — отмечается в отчете НБУ.
Отметим, что в проекта госбюджета на 2023 год заложена инфляция на уровне 30%.
Также сообщалось, что НБУ среди причин роста курса доллара в сентябре назвал нехватку наличной валюты в банках, покупку долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации. Сейчас ситуация улучшается.