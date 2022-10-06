Нацбанк завил о росте годовой инфляции в сентябре с 23,8% до 24,4%.

Основными факторами усиления инфляционного давления, по мнению Нацбанка, являются:

последствиями полномасштабной войны, среди которых нарушение цепей снабжения, разрушение производств;

сокращение предложения товаров и услуг;

увеличение производственных затрат бизнеса;

высокие цен на энергоносители в мире.

Также, по мнению НБУ, негативно на инфляции сказалась девальвация официального курса гривны, которая произошла летом и до сих пор сказывается на ценах.

А сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло для населения, частичное налаживание цепей поставки, в частности нефтепродуктов.

"Инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются", — отмечается в отчете НБУ.

Отметим, что в проекта госбюджета на 2023 год заложена инфляция на уровне 30%.

Также сообщалось, что НБУ среди причин роста курса доллара в сентябре назвал нехватку наличной валюты в банках, покупку долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации. Сейчас ситуация улучшается.