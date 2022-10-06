Президент Владимир Зеленский внес кандидатуру экс-руководителя "Ощадбанка" Андрея Пышного на пост главы Нацбанка Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что именно его кандидатура является наиболее вероятной на замену Кириллу Шевченко, которому сегодня объявили о подозрении и отправили в отставку решением Верховной Рады.

Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, сегодня в 18:30 Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики рассмотрит назначение Пышного.

Пышный - близкий соратник Арсения Яценюка. Однако в последние годы сблизился с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Пышный - друг Андрея Ермака, одноклассник Арсения Яценюка и однокурсник депутата Андрея Иванчука", - написал о нем нардеп Александр Дубинский.

Ранее "Страна" разбиралась в подоплеке объявленного подозрения Кириллу Шевченко.

Официально оно связано с периодом, когда Шевченко возглавлял Укргазбанк и якобы способствовал незаконному выводу из этого банка 206 миллионов гривен.

Однако, по словам собеседников "Страны" в банковских кругах, увольнению Кирилла Шевченко предшествовал его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Руководителя Национального банка часто обвиняли в несогласованных с ОП и Кабмином решениях - начиная с резкого повышения в июне учетной ставки с 10% до 25% и заканчивая регулярными заявлениями НБУ о пагубном влиянии на экономику и финансовую стабильность политики эмиссии гривны для покрытия дефицита госбюджета, к которой Нацбанк вынуждали Кабмин и Банковая.