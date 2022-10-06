Озвученное сегодня подозрение Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро в адрес председателя Нацбанка Кирилла Шевченко, подавшего в отставку 4 октября (Верховная Рада должна ещё ее утвердить), и его коллег по Укргазбанку напрямую связаны с его конфликтом с властями.

Об этом сообщили источники "Страны" в банковских кругах.

По их словам, увольнению Кирилла Шевченко предшествовал его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Руководителя Национального банка часто обвиняли в несогласованных с ОП и Кабмином решениях - начиная с резкого повышения в июне учетной ставки с 10% до 25% и заканчивая регулярными заявлениями НБУ о пагубном влиянии на экономику и финансовую стабильность политики эмиссии гривны для покрытия дефицита госбюджета, к которой Нацбанк вынуждали Кабмин и Банковая.

Источники "Страны" считают, что в ОП и правоохранительных органах давно знали о схеме Укргазбанка с выводом денег при привлечении депозитов. О ней говорили нардепы и писали некоторые СМИ, ее авторами назывались зампред Укргазбанка Денис Чернышов и первый зампред Александр Дубровин.

Без покровительства председательствовавшего в то время в Укргазбанке Кирилла Шевченко дело также не могло обойтись.

Но среди банкиров проходил слух о том, что сокрытие этой истории и прочих скользких проектов Укргаза было условием прихода Шевченко в Нацбанк в 2019 году.

"До назначения в главный банк страны у Кирилла Шевченко хватало скелетов в шкафу еще с времен проблемного банка "Таврика", где он работал и аж до Укргазбанка, где были вопросы по непонятным комиссиям/премиям и выдаче кредитов. Но когда его утверждали в Нацбанк, ему в ОП обещали положить все эти дела под сукно и не вспоминать. Потому громкий скандал с уголовными делами сразу после отставки из НБУ можно объяснить лишь обострением конфликтов с Офисом президента", - рассказал источник "Страны".

Также не исключается, что дела Кирилла Шевченко решили поднять, чтобы объяснить западным партнерам/кредиторам Украины (МВФ в том числе), почему в нашей стране председатели Национального банка регулярно не дорабатывают до истечения сроков своих полномочий. Что является непривычной практикой для Запада.

"Думаю, что МВФ и прочие наши финансовые партнеры снова подняли вопрос независимости Нацбанка, которую обещал обеспечивать Владимир Зеленский. Поэтому поднятие уголовного дела могло стать защитной мерой - "мол посмотрите кого пришлось отстранить, открылись схемы, о которых не знали". Хотя, конечно, все давно было известно", - отметил источник "Страны" в банковской системе.

На финансовом рынке не верят в задержание Кирилла Шевченко правоохранительными органами в ближайшее время. Кроме того, есть информация, что он уже покинул Украину.

"Слышал, что он уехал еще до того, как его заявление об уходе попало в Офис президента, и до официального сообщения на этот счет. У Шевченко действительно пошатнулось здоровье. Говорят, что он уехал за границу лечить сердце", - сообщили "Стране" источники в его окружении.

Ранее Шевченко объявил о своей отставке с поста главы Нацбанка "по состоянию здоровья".

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка. Сегодня комитет Рады рассмотрит назначение экс-руководителя "Ощадбанка" Андрея Пышного на должность главы НБУ.

Ранее "Страна" разбиралась, почему глава НБУ уходит в отставку и кто займёт его место.