Как и предполагала "Страна", главой НБУ хотят назначить Андрея Пышного, ранее возглавлявшего "Ощадбанк" и считавшегося соратником Арсения Яценюка, а ныне сблизившегося с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Сегодня в 18:30 Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики рассмотрит его назначение, сообщает в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, ранее депутаты подтвердили, что новым главой НБУ станет бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Накануне, 6 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка. Шевченко подал в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Он проработал на своем посту чуть более двух лет.

Ранее "Страна" разбиралась, почему глава НБУ уходит в отставку и кто займёт его место. Слухи о его уходе блуждали уже несколько недель, и было известно, что он сошлется на здоровье. Хотя не все верили в эту версию.

"Слышал, что у него были проблемы с сердцем, а после начала войны и повышения стресса они усилились. Тем не менее реальная причина ухода Шевченко иная - это ухудшение отношений с Офисом президента, точнее с его руководителем Андреем Ермаком. ОП не нравится рост инфляции и девальвация гривны, которая обесценивает сбережения украинцев. При этом у Зеленского хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая эмиссией наполнять госбюджет, и не видят противоречия в двух задачах. Сначала на эту тему были лишь споры, после все переросло в конфликты", - рассказал источник "Страны" в банковских кругах.