В четверг, 6 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, рассмотрение состоялось фактически без обсуждения. Депутаты только поблагодарили Шевченко за работу.

"За" проголосовали 18 депутатов, один воздержался.

В ближайшие время должно состоятся рассмотрение отставки Шевченко уже в зале Верховной Рады.

Железняк считает, что в зале парламента "тоже скорее всего будет без обсуждения".

Ранее сообщалось, что новым главой НБУ, скорее всего, станет бывший руководитель Ощадбанка Андрей Пышный. Голосование должно состояться уже на этой неделе.

Шевченко подал в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". Он проработал на своем посту чуть более двух лет.

"Страна" разбиралась, почему глава НБУ уходит в отставку и кто займёт его место.

Слухи о его уходе блуждали уже несколько недель, и было известно, что он сошлется на здоровье. Хотя не все верили в эту версию.

"Слышал, что у него были проблемы с сердцем, а после начала войны и повышения стресса они усилились. Тем не менее реальная причина ухода Шевченко иная - это ухудшение отношений с Офисом президента, точнее с его руководителем Андреем Ермаком. ОП не нравится рост инфляции и девальвация гривны, которая обесценивает сбережения украинцев. При этом у Зеленского хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая эмиссией наполнять госбюджет, и не видят противоречия в двух задачах. Сначала на эту тему были лишь споры, после все переросло в конфликты", — рассказал источник "Страны" в банковских кругах.