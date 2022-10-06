Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко. Дело касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

Об этом говорится в пресс-службе САП.

Сообщается, в течение 2014-2019 годов в рамках схемы незаконно вывели из Укргазбанка 206 миллионов гривен. К схеме причастны пять человек.

НАБУ пишет, что не знает, где находится Шевченко, поэтому его подозрение оставили по месту работы в НБУ.

Следствие установило, что чиновники Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка. Они якобы платили посредникам за привлечение денег крупного бизнеса и государственных учреждений.

На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе. Укргазбанк платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали.

Псевдопосредниками были физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрированы исключительно для участия в схеме: после получения средств они прекращали свою деятельность. За время работы схемы Укргазбанк произвел более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив более 206 млн грн.

Ранее Шевченко объявил о своей отставке с поста главы Нацбанка "по состоянию здоровья".

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка. Сегодня комитет Рады рассмотрит назначение экс-руководителя "Ощадбанка" Андрея Пышного на должность главы НБУ.

Ранее "Страна" разбиралась, почему глава НБУ уходит в отставку и кто займёт его место. Слухи о его уходе блуждали уже несколько недель, и было известно, что он сошлется на здоровье. Хотя не все верили в эту версию.

"Слышал, что у него были проблемы с сердцем, а после начала войны и повышения стресса они усилились. Тем не менее реальная причина ухода Шевченко иная - это ухудшение отношений с Офисом президента, точнее с его руководителем Андреем Ермаком. ОП не нравится рост инфляции и девальвация гривны, которая обесценивает сбережения украинцев. При этом у Зеленского хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая эмиссией наполнять госбюджет, и не видят противоречия в двух задачах. Сначала на эту тему были лишь споры, после все переросло в конфликты", - рассказал источник "Страны" в банковских кругах.