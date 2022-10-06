Верховная Рада проголосовала за отставку Кирилла Шевченко с должности председателя Нацбанка.

"За" проголосовало 263 депутата, воздержались 27.

Ни одного голоса "за" не дали фракции "Батькивщина" и "Евросолидарность".

Самого Шевченко на заседании не было, поэтому его отчет не заслушивался. По данным СМИ, Шевченко выехал из Украины накануне оглашения подозрения.

Сегодня стало известно, что главе Нацбанка Кириллу Шевченко сообщили о подозрении. Дело касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

Следствие установило, что чиновники Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка. Они якобы платили посредникам за привлечение денег крупного бизнеса и государственных учреждений. На самом же деле посредничество происходило только на бумаге.

Таким образом в течение 2014-2019 годов удалось незаконно вывезти из Укргазбанка 206 миллионов гривен.

"Страна" разбиралась в подоплеке объявленного подозрения. По словам собеседников "Страны" в банковских кругах, увольнению Кирилла Шевченко предшествовал его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Руководителя Национального банка часто обвиняли в несогласованных с ОП и Кабмином решениях - начиная с резкого повышения в июне учетной ставки с 10% до 25% и заканчивая регулярными заявлениями НБУ о пагубном влиянии на экономику и финансовую стабильность политики эмиссии гривны для покрытия дефицита госбюджета, к которой Нацбанк вынуждали Кабмин и Банковая.