Самого Шевченко на заседании не было

Верховная Рада проголосовала за отставку Кирилла Шевченко с должности председателя Нацбанка.

"За" проголосовало 263 депутата, воздержались 27.

Ни одного голоса "за" не дали фракции "Батькивщина" и "Евросолидарность".

Самого Шевченко на заседании не было, поэтому его отчет не заслушивался. По данным СМИ, Шевченко выехал из Украины накануне оглашения подозрения.

Главу НБУ Шевченко уволили

Сегодня стало известно, что главе Нацбанка Кириллу Шевченко сообщили о подозрении. Дело касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

Следствие установило, что чиновники Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка. Они якобы платили посредникам за привлечение денег крупного бизнеса и государственных учреждений. На самом же деле посредничество происходило только на бумаге.

Таким образом в течение 2014-2019 годов удалось незаконно вывезти из Укргазбанка 206 миллионов гривен.

"Страна" разбиралась в подоплеке объявленного подозрения. По словам собеседников "Страны" в банковских кругах, увольнению Кирилла Шевченко предшествовал его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Руководителя Национального банка часто обвиняли в несогласованных с ОП и Кабмином решениях - начиная с резкого повышения в июне учетной ставки с 10% до 25% и заканчивая регулярными заявлениями НБУ о пагубном влиянии на экономику и финансовую стабильность политики эмиссии гривны для покрытия дефицита госбюджета, к которой Нацбанк вынуждали Кабмин и Банковая.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.