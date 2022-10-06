Источники "Украинских новостей" подтверждают информацию "Страны", что глава Нацбанка Кирилл Шевченко выехал из Украины.

По данным источников издания, Шевченко уже несколько недель находится за пределами Украины.

Пока неизвестно, когда он вернется в Украину.

Сегодня стало известно, что НАБУ объявило Шевченко подозрение.

"Слышал, что он уехал еще до того, как его заявление об уходе попало в Офис президента, и до официального сообщения на этот счет. У Шевченко действительно пошатнулось здоровье. Говорят, что он уехал за границу лечить сердце", - сообщили "Стране" источники в его окружении.

Мы подробно разбирали подоплёку подозрения для Шевченко. По данным наших собеседников в банковских кругах, озвученное сегодня подозрение напрямую связано с конфликтом Шевченко с властями.

По их словам, увольнению Кирилла Шевченко предшествовал его конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Руководителя Национального банка часто обвиняли в несогласованных с ОП и Кабмином решениях.

Также не исключается, что дела Кирилла Шевченко решили поднять, чтобы объяснить западным партнерам/кредиторам Украины (МВФ в том числе), почему в нашей стране председатели Национального банка регулярно не дорабатывают до истечения сроков своих полномочий. Что является непривычной практикой для Запада.