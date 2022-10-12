С 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами пять, десять, 20 и 100 грн (образцов 2003-2007 годов, т.е. банкноты предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Вместо старых банкнот в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, в частности:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 грн. образца 2018 года;

банкноты номиналами 20 и 100 грн нового поколения.

Согласно НБУ, главная цель такого решения - повышение качества наличных денег в обращении

В Нацбанке добавили, что с начала следующего года НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного оборота старых банкнот, но ими можно продолжать рассчитываться без ограничений, специально их обменивать не нужно.

Напомним, ранее Нацбанк продлил на год срок обмена монет в 1, 2 и 5 копеек. Их можно обменять до 30 сентября 2023 года.

Также сообщалось, что в Украине ввели в оборот памятная монета, посвященная ВМС Украины.

Кроме того, писали, что НБУ показал эскизы памятных монет о войне.