Новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный в ближайшие дни проведет переговоры об Украине с миссией Международного валютного фонда, которая недавно начала работу в Вене.

Об этом он сообщил в Facebook 18 октября.

Пышный уточнил, что несколько сотрудников Нацбанка – членов комитета по монетарной политике уже проводят переговоры с миссией.

Глава НБУ также сообщил, что во вторник провел свое первое заседание комитета по монетарной политике. По его словам, он смог познакомиться и увидеть в "боевых условиях" аналитическую составляющую Национального банка.

"И могу сказать, друзья, что это самый мощный аналитический центр с невероятным спектром охвата. Пожалуй, самый мощный в стране. Буду знакомиться поближе, развивать и использовать потенциал в полную силу", – пообещал Пышный.

На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что команда фонда совместно с представителями Украины сразу после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка займется определением макроэкономических рамок и бюджета Украины.

Ожидается, что участники мероприятия определят параметры для начала создания новой мониторинговой программы с привлечением Совета директоров МВФ, которая станет основанием для полноценной программы сотрудничества с Фондом. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, новая полноценная программа МВФ для Украины может появиться в начале следующего года.

"Надеемся на достижение договоренностей по макроэкономическим показателям, параметрам государственного бюджета на 2023 год и источникам покрытия его дефицита, что станет началом работы над новой программой с Фондом", – в свою очередь прокомментировал задачи миссии Пышный.

Напомним, экс-глава "Ощадбанка" Пышный стал новым главой Национального банка 7 октября - его назначение поддержали депутаты Верховной Рады.

Как писала "Страна", в октябре Украина получила от МВФ $1,3 млрд экстренного финансирования.