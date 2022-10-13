1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования МВФ поступили в Украину. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, деньги направят на армию, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

В общей сложности МВФ с февраля выдал Украине 2,7 млрд долларов.

Как писала "Страна", 13 сентября МВФ выделил Украине 1,4 млрд долларов финансовой помощи.

По словам главы Минфина, Украине в 2023 году потребуется $3,5 млрд дополнительного финансирования каждый месяц.

Напомним, в июле сообщалось, что с начала российского вторжения Запад профинансировал госбюджет Украины на 322,5 млрд грн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.