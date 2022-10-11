Экономический спад в Украине в 2022 году составит 35%, инфляция – более 20%. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в своем докладе.

Другие прогнозы МВФ:

ВВП России снизится в 2022 году на 3,4% (в июле прогнозировалось 6% падения);

ВВП США вырастет в 2022 году на 1,6%;

ВВП еврозоны вырастет в 2022 году на 3,1%;

ВВП Китая вырастет в 2022 году на 3,2%;

мировой ВВП в 2023 году вырастет на 2,7%.

Как писала "Страна", в сентябре годовая инфляция в Украине выросла до 24,4%.

Основными факторами усиления инфляционного давления, по мнению Нацбанка, являются:

последствия полномасштабной войны, среди которых нарушение цепей снабжения, разрушение производств;

сокращение предложения товаров и услуг;

увеличение производственных затрат бизнеса;

высокие цены на энергоносители в мире.

Отметим, что в проекта госбюджета на 2023 год заложена инфляция на уровне 30%.

Также сообщалось, что Нацбанк Украины среди причин роста курса доллара в сентябре назвал нехватку наличной валюты в банках, покупку долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации. Сейчас ситуация улучшается.