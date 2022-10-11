Международный валютный фонд. Фото: соцсети

Экономический спад в Украине в 2022 году составит 35%, инфляция – более 20%. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в своем докладе.

Другие прогнозы МВФ:

  • ВВП России снизится в 2022 году на 3,4% (в июле прогнозировалось 6% падения);
  • ВВП США вырастет в 2022 году на 1,6%;
  • ВВП еврозоны вырастет в 2022 году на 3,1%;
  • ВВП Китая вырастет в 2022 году на 3,2%;
  • мировой ВВП в 2023 году вырастет на 2,7%.

Как писала "Страна", в сентябре годовая инфляция в Украине выросла до 24,4%

Основными факторами усиления инфляционного давления, по мнению Нацбанка, являются:

  • последствия полномасштабной войны, среди которых нарушение цепей снабжения, разрушение производств;
  • сокращение предложения товаров и услуг;
  • увеличение производственных затрат бизнеса;
  • высокие цены на энергоносители в мире.

Отметим, что в проекта госбюджета на 2023 год заложена инфляция на уровне 30%.

Также сообщалось, что Нацбанк Украины среди причин роста курса доллара в сентябре назвал нехватку наличной валюты в банках, покупку долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации. Сейчас ситуация улучшается.

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