МВФ дал прогноз по инфляции в Украине и других странах в этом году
Экономический спад в Украине в 2022 году составит 35%, инфляция – более 20%. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в своем докладе.
Другие прогнозы МВФ:
- ВВП России снизится в 2022 году на 3,4% (в июле прогнозировалось 6% падения);
- ВВП США вырастет в 2022 году на 1,6%;
- ВВП еврозоны вырастет в 2022 году на 3,1%;
- ВВП Китая вырастет в 2022 году на 3,2%;
- мировой ВВП в 2023 году вырастет на 2,7%.
Как писала "Страна", в сентябре годовая инфляция в Украине выросла до 24,4%.
Основными факторами усиления инфляционного давления, по мнению Нацбанка, являются:
- последствия полномасштабной войны, среди которых нарушение цепей снабжения, разрушение производств;
- сокращение предложения товаров и услуг;
- увеличение производственных затрат бизнеса;
- высокие цены на энергоносители в мире.
Отметим, что в проекта госбюджета на 2023 год заложена инфляция на уровне 30%.
Также сообщалось, что Нацбанк Украины среди причин роста курса доллара в сентябре назвал нехватку наличной валюты в банках, покупку долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации. Сейчас ситуация улучшается.