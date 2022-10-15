Министр финансов Украины Сергей Марченко был избран председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. Решение было принято единогласно.

Об этом он пишет в Facebook.

Марченко говорит, что это произошло впервые за 30 лет членства Украины в СБ и МВФ.

"Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ", - комментирует решение украинский министр.

Напомним, по словам главы Минфина, в 2023 году Украине потребуется дополнительное финансирование в сумме в 3,5 миллиардов долларов месяц.

Напомним, в июле сообщалось, что с начала российского вторжения Запад профинансировал госбюджет Украины на 322,5 млрд грн.

Также мы писали, что МВФ даст Украине дополнительный транш на 1,3 млрд долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также ссылку на устойчивость нашей экономики.

Вместе с тем, сообщалось, что Евросоюз выделит Украине €2 миллиарда помощи.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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