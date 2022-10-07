Экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - его назначение поддержали депутаты Верховной Рады 7 октября.

Назначение Пышного поддержали 290 народных депутатов.

Напомним, у Пышного 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого он посвятил "Ощадбанку". После него "Ощадбанк" возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал два года спустя - в мае 2022 года.

Пышный - давний политический соратник Яценюка: они вместе работали над политическим проектом "Фронт змин". На парламентских выборах 2012 года Пышный стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины", а в декабре - лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".

Сейчас он тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола".

Напомним, временным руководителем Национального банка была первый заместитель председателя Катерина Рожкова.

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка. "Страна" также рассказывала, что ему сообщили о подозрении в незаконном выводе средств из "Укргазбанка".

Ранее "Страна" разбиралась, почему глава НБУ уходит в отставку и кто займёт его место. Слухи о его уходе блуждали уже несколько недель, и было известно, что он сошлется на здоровье. Хотя не все верили в эту версию.