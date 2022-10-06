Временным руководителем Национального банка с 17 часов сегодняшнего дня, 6 октября, стала первый заместитель председателя Катерина Рожкова.

Об этом стало известно из внутреннего приказа НБУ, оказавшемся в распоряжении "Страны".

Этот документ подписала сама Рожкова. По сути, она сама себя назначила на должность, сославшись на ч. 14 ст. 18 закона "О Национальном банке" №679-XIV от 20 мая 1999 года. В законе говорится, что при отставке председателя его полномочия передаются (как и в случае временного отсутствия, например, во время командировки или болезни высшего руководителя).

Правда, как сообщили "Стране" в НБУ, ранее во время отсутствия председателя Кирилла Шевченко его обязанности чаще всего исполнял один из двух зампредов: либо Юрий Гелетий, либо Ярослав Матузка.

Шевченко, который ранее возглавлял Нацбанк и 4 октября написал заявление об уходе (Верховная Рада приняла отставку сегодня) сообщил общественности, что находится на лечении за границей. То есть не исполняет обязанности главного банкира страны до назначения преемника, как это обычно происходит.

Возможно, по этой причине Катерина Рожкова решила проявить инициативу. Скорее всего, из-за своей должности — она первый зампред Нацбанка. В то же время известно, что после структурной реформы Кирилла Шевченко и переподчинения департаментов между зампредами НБУ Рожкову отстранили от ключевых направлений регулятора — например, от банковского надзора. После этого ей поручили хозяйственное и прочие не ключевые направления: департаменты закупок и продаж, обеспечения деятельности НБУ, бухучета, финансового контроля и прочее.

Как ранее писала "Страна", завтра Рада планирует назначить новым председателем Нацбанка экс-председателя Ощадбанка Андрея Пышного. Если это произойдет, то он вступит в должность и Рожкова больше не будет и.о. председателя. Однако, если это по какой-то причине не случится, например, если Пышный не наберет нужных голосов в Раде, то руководить НБУ продолжит Рожкова.

Мы также рассказывали, что Кириллу Шевченко сообщили о подозрении в незаконном выводе средств из "Укргазбанка".