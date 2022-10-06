Отправленный в отставку экс-глава НБУ Кирилл Шевченко ответил на объявленное ему подозрение по делу о схеме незаконного вывода из "Укргазбанка" 206 миллионов гривен.

Реакция появилась в Фейсбуке.

По словам Шевченко, когда он объявил свое решение уйти в отставку, то не стал рассказывать о "почти двухлетнем политическом давлении", которое усилилось накануне ухода и обусловило серьезное ухудшение здоровья.

"Я не был удобным главой Национального банка. Информация об объявлении подозрения стала неожиданной — я узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении. Официально заявляю: озвученные правоохранителями "обнаруженные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений. Я готов отвечать за каждую свою подпись! Поскольку каждая сделка, заключенная "Укргазбанком" при моем руководстве, была на 100% рыночной", - заявил Шевченко.

Он заявил, что "Укргазбанк" проверялся как государственный банк Государственной аудиторской службой.

"По результатам всех этих проверок не было обнаружено никаких нарушений. Все операции были произведены согласно действующему законодательству и в рамках ценовой политики "Укргазбанка", - написал Шевченко.

Он также заявил о политическом преследовании.

"Я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов реанимацию именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года и все это время оно так и не расследовалось. Однако сам факт дела периодически использовался для репутационных атак по мне. Таким образом, меня пытались — но безрезультативно — склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ. Существуют другие факторы, прямо свидетельствующие о внепроцессуальной природе такого преследования, но сегодня я о них говорить не буду. Занимаюсь формированием своей правовой позиции по этому вопросу", - написал Шевченко.

Ранее "Страна" подробно разбирала, почему против Шевченко открыли дело.

Мы также писали, что Верховная Рада сегодня проголосовала за отставку Шевченко с должности председателя Нацбанка.