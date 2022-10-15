МВФ снизил свой прогноз глобального роста для мировой экономики в следующем году до 2,7% с 2,9%, зафиксированных в июле.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фонд говорит о 25%-ой вероятности, что рост экономики может сократиться даже до показателя ниже 2%.

В МВФ также отмечают, что мировые экономики становятся все более уязвимыми к ошибкам в монетарной политике.

Риск неправильного расчета политики резко возрос, поскольку рост остается нестабильным, а рынки демонстрируют признаки стресса, говорится в отчете МВФ в его World Economic Outlook. Примерно одна треть мировой экономики рискует сократиться в следующем году, а США, Европейский Союз и Китай будут продолжать останавливаться в развитии.

Соединенное Королевство оставалось охваченным кризисом на финансовых рынках. Премьер-министр Лиз Трасс отреагировала, отменив часть своего пакета о сокращении налогов. Однако в Bloomberg Economics подсчитала, что ей все еще нужно найти еще 24 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы вернуть долг до приемлемого уровня.

Энергетический кризис в Европе в следующем году, вероятно, повлечет за собой спад экономики Германии. Ожидается, что ВВП сократится на 0,4% в 2023 году, поскольку стремительный рост стоимости электроэнергии ограничивает промышленное производство и снижает потребительские расходы.

Китай вместо этого использует противоречивый инструмент для вливания средств в политические банки впервые за более чем два года. Пекин все больше полагается на полуофициальных кредиторов для поддержки экономики, тогда как смягчение монетарной политики сдерживается ростом глобальных процентных ставок.

Ранее в МВФ призвали мировое сообщество предотвратить рост глобальной инфляции.

Однако, как писала "Страна", в сентябре годовая инфляция в Украине выросла до 24,4%.

Отметим, что в проекте госбюджета на 2023 год заложена инфляция на уровне 30%.