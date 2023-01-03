Американцы ждут от 2023 года усиления Китая и ослабления США и России.

Об этом свидетельствует опрос Gallup.

Согласно данным опроса, 90% назвали 2023-й "годом политического конфликта в США", 72% спрогнозировали рост преступности, 56% - "множество забастовок".

85% считают, что год будет отмечен международными раздорами и не станет мирным.

Около 64% предрекают снижение влияния США, 73% думают, что будет усиливаться Китай. "Однако 64% американцев ожидают ослабления влияния России в мире", - сказано в отчете.

80% ждут экономических трудностей с более высокими налогами и растущим дефицитом бюджета. Более 60% думают, что цены продолжат расти, а фондовый рынок - падать. Свыше половины опрошенных опасаются всплеска безработицы.

Ранее мы писали, что 61,8% опрошенных украинцев считают, что с Россией не нужно идти на компромиссы ради мира и что война может закончиться только в случае победы.

Также мы сообщали, что в прошлом году украинский экспорт в страны Евросоюза вырос, несмотря на войну.