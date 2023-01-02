Джо Байден может объявить о своем окончательном решении, будет ли он снова участвовать на выборах президента 2024 года, уже в середине февраля.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Хотя это решение Байден еще не принял и продолжает его обсуждать с семьей, друзьями и небольшой группой политических союзников на Карибах, где проводит отпуск.

По данным издания, первая леди Джилл Байден поддерживает участие супруга в выборах. А некоторые его близкие опасаются, что избирательная кампания негативно скажется на здоровье 80-летнего президента.

Также некоторые демократы обеспокоены возрастом Байдена.

Как сообщалось, по данным WSJ, советники президента США уже начали подготовку к предвыборной кампании Байдена, хотя все еще ждут его решения. Команда Байдена обсуждает такие технические вопросы, как выбор места для его предвыборного штаба. При этом рассматриваются варианты с Филадельфией (штат Пенсильвания), где штаб располагался в 2020 году до начала пандемии коронавируса, и родной город 46-го президента США - Уилмингтон (штат Делавэр).

В Белом доме обещали, что Байден может объявить о намерении принять участие в следующих президентских выборах после новогодних праздников.