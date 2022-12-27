Белый дом анонсировал новогодний отпуск президента США Джо Байдена. Американский лидер обещал на этих каникулах обсудить с семьей планы своего выдвижения на выборах в 2024 году, после чего объявить о своем решении официально.

"Президент и первая леди отправятся на Санта-Крус (Американские Виргинские острова, Карибский бассейн - Ред.), где они отпразднуют Новый год со своей семьей", - говорится в распространенном Белым домом графике президента.

Местом своего отдыха и, как ожидается, обсуждения политических перспектив Байден выбрал остров в Карибском море. Как указано в графике, президент отправится туда во вторник, 27 декабря, в Белый дом он вернется 2 января.

Ранее Байден заявил, что в начале 2023 года объявит официально о планах на следующую президентскую кампанию. Он подчеркнул, что намерен участвовать в выборах, но хочет обсудить свои намерения с семьей. Для этого Байден собирался "улизнуть на недельку" в отпуск.

Летом американские СМИ писали, что Байден отдыхает больше всех предыдущих президентов США в XXI веке.

Демократическая пресса США вынуждена была объяснять, почему Байден отдыхает 41% времени на посту.