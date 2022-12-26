Бывший президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталым.

Так он выразился в социальной сети Truth Social.

"Всех с Рождеством, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются разрушить нашу страну, и ФБР, которое незаконно принуждает и платит социальным и убогим медиа, чтобы они продвигали умственно отсталого демократа вместо блестящего, проницательного и любящего США Дональда Трампа", - высказался политик.

Как сообщала "Страна", через месяц после начала российского вторжения Трамп обвинил действующего главу Соединенных Штатов Джо Байдена в войне Украины с Россией, высокой инфляции и росте стоимости бензина.

"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", - заявил тогда Трамп.

Позже он эту мысль неоднократно повторял.

А в ноябре СМИ писали, что Трамп интересуется возможностью объявления импичмента Байдену. Трамп активно расспрашивал членов Республиканской партии, сколько раз они готовы проводить процедуру импичмента.