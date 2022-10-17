Американская пресса все чаще пишет о том, что президент США Джо Байден слишком часто отдыхает. На его привычку "работать" из семейной резиденции в Делавэре обратил внимание даже сочувствующий демократам телеканал CNN.

По данным телеканала, глава Белого дома четверть своего времени на посту провел в Делавэре.

Летом республиканская пресса писала, что Байден находился в отпуске 228 из 580 дней своего президентства, что составляет 41% его срока. СМИ опирались на подсчеты Национального комитета Республиканской партии. Комитет сообщил, что только в 2022 году году у Байдена было 93 дня отпуска (данные на август). За все время своего правления глава Белого дома 150 дней провел в родном штате Делавэр.

Теперь об этом пишет и CNN.

"Президент Джо Байден провел выходные в своем доме в Делавэре, где встретился со своей женой, другими членами семьи... Это знакомый еженедельный ритуал. На данный момент своего президентства Байден провел более четверти времени, работая из родного штата Делавэр: либо в своем доме в Уилмингтоне, либо в поместье в Рехобот-Бич. Примерно за 21 месяц президентского срока Байден совершил 55 визитов в Делавэр, в общей сложности их длительность составляла 174 дня", - пишет сайт телеканала.

Кроме того, Байден совершил 19 визитов общей длительностью 64 дня в резиденцию президентов США в Кэмп-Дэвиде в сельской местности Мэриленда.

"Теперь он превзошел даже Дональда Трампа, которого так часто критикуют демократы за его регулярные отъезды из Белого дома, чтобы побыть в одном из его личных домов. За период пребывания в должности Трамп провел около 135 дней на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, или в своем доме с гольф-клубом в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Трамп также провел 23 дня в Кэмп-Дэвиде", - привел подсчеты CNN.

В Белом доме объяснили поездки Байдена в Делавэр тем, что он "глубоко гордится своими корнями и своей семьей, и для его общественной жизни всегда было важно никогда не терять связи ни с тем, ни с другим".

"Домашний комфорт может стать бальзамом для главнокомандующего при выполнении одной из самых ответственных работ в мире. Американский президент никогда не бывает по-настоящему "отключенным", и у Байдена, как и у всех президентов, есть целый удаленный аппарат Белого дома, который путешествует с ним, чтобы способствовать этому круглосуточному предприятию, с самыми современными мерами безопасности", - оправдывает телеканал отлучки Байдена.

"Сейчас 2022 год, а не 1922-й. Если остальная часть страны может работать из дома, то и президент Соединенных Штатов может. Он проводил практически каждые выходные в Делавэре в течение 36 лет работы в Сенате и восьми лет на посту вице-президента. В этом нет ничего нового. Байдены никогда не жили в Вашингтоне", - сказал Майкл ЛаРоса, директор фирмы по связям с общественностью в округе Колумбия и бывший пресс-секретарь первой леди Джилл Байден.

Между тем некоторые эксперты считают, что на репутацию президента частые поездки далеко от рабочего места влияют негативно.

"Особая проблема, с которой сталкивается Байден из-за его возраста, заключается в том, что люди будут предполагать худшее, если он не всегда будет на виду. Ведь он самый старый президент США на посту", - сказал Тим Нафтали, историк президентов CNN.

Ранее "Страна" сообщала, что последний по счету длинный в августе Байден провел на острове Киауа в Южной Каролине.

Там он жил в огромном особняке, принадлежащем давнему донору Демократической партии.