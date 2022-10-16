Президент США Джо Байден в очередной раз стал героем вирусного видео. В новом ролике он дал интервью с рожком мороженого внушительных размеров и отвечал на вопросы журналиста, откусывая и жуя лакомство с нескрываемым удовольствием.

При этом в беседе с представителем медиа речь шла об инфляции, за невиданные темпы которой президента постоянно критикуют.

Байден заявил, что его не беспокоит инфляция в США, так как она, по его словам, "ниже, чем в других странах".

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Это произошло на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников.

Кроме того, в последнее время американский президент постоянно допускает неловкие оговорки. Так, он перепутал Афганистан с Украиной и Ираком. Также "Страна" рассказывала, как Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США.

Еще мы сообщали, как во время речи в Белом доме Байден запутался с определением нации и не сумел выговорить сложное слово.