Президент США Джо Байден опубликовал в Twitter ролик о пребывании президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

"Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме", – написал президент США в подписи к ролику.

На кадрах демонстрируется момент встречи Зеленского четой Байденов у Белого дома, переговоров президентов двух стран и их выхода к прессе.

Напомним, по данным WP, президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Вашингтон заявлял своему американскому коллеге Джо Байдену и конгрессменам о том, что Украина способна одержать полную победу в войне против России. Однако в Штатах не уверены, что это так.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский опубликовал фото, как его встречали в аэропорту во время визита в США. Среди встречающих были посол Украины в США Оксана Маркарова и глава протокола США Руфус Гиффорд.

Кроме того, СМИ узнали, как Зеленский добирался в Вашингтон. Сначала Зеленский съездил в Бахмут, а потом тайно сел на ночной поезд в Польшу. В Польше его сразу же забрал самолет ВВС США, который, как сообщается, сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

Также "Страна" подробно рассказывала, что значит визит Зеленского в США и как он повлияет на ход событий в Украине.