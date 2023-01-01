Президент США Джо Байден пребывал в глубоком расстройстве и страдал бессонницей во время вывода американских войск из Афганистана и из-за резкой критики действий властей Вашингтона.

Об этом говорится в книге американского журналиста Криса Уиппла "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена".

В работе сказано, что Байден был ошеломлен тем, что афганские правительственные войска так быстро развалились в августе 2021 года.

Байден и первая леди Джилл Байден отправились на базу ВВС в Дувре, штат Делавэр, чтобы наблюдать за прибытием тел 13 военнослужащих США, которые погибли в результате теракта в Кабуле в последние дни вывода войск. Во время этой процедуры член семьи, чей брат был одним из погибших, крикнул президенту: "Надеюсь, ты сгоришь в аду".

Находясь в Дувре Байден рассказал о своем покойном сыне Бо Байдене, ветеране, который умер от рака мозга в 2015 году, как это часто делает, общаясь с горюющими членами семей после разных трагедий. В тот раз его рассказ вызвал резко отрицательное отношение родных погибших военнослужащих.

"Некоторые критические замечания касались того, что он хвалил своего сына", — сообщила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки автору книги.

Она также сказала Уипплу, что Байден "в течение следующих нескольких дней чувствовал глубокую печаль".

"После этого Джо Байден сказал старшему помощнику Белого дома: "Вот что значит быть президентом", - пишет Уиппл.

Ранее Госсекретарь Блинкен признал, что приход в Афганистане к власти талибов стал неожиданностью для США.

Зато, по данным Белого дома, именно вывод войск из Афганистана позволил США сосредоточиться на поддержке Украины.