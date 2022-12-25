В афганской провинции Забуль зарегистрировали вспышку неизвестного заболевания. За сутки заразились не менее 80 человек, двое детей умерли.

Об этом сообщил телеканал TOLO news со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения, учрежденного "Талибаном".

По его словам, за сутки в районе Шаджой, расположенном на востоке провинции, заразились не менее 80 человек. Кроме того, двое детей умерли.

О каком именно заболевании идет речь, не уточняется. В качестве основных симптомов инфекции медики называют сильную лихорадку и кровотечение изо рта и носа.

Ранее мы писали, что во Вьетнаме зафиксирована вспышка опасной лихорадки денге, от которой уже умерли больше сотни человек. В целом в этом году выявлено около 260 тысяч случаев заражения. Количество инфицированных и смертельных исходов выросло почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также "Страна" рассказывала, что в сентябре в штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита. Вирус попал в сточные воды на территории штата и был выявлен в округах Рокленж, Ориндж, Салливан и Нассау.