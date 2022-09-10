Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита.

Об этом сказано в ее распоряжении.

В документе отмечается, что 21 июля в штате выявили первый с 1990 года случай заражения вирусом вакцинного происхождения. Его обнаружили в округе Рокленд у взрослого мужчины, не привитого от полиомиелита.

Вирус также попал в сточные воды на территории штата и за последние несколько месяцев был выявлен в округах Рокленж, Ориндж, Салливан и Нассау.

В своем заявлении Хокул отметила, что из-за COVID-19 в штате уменьшилось число людей, прошедших плановую вакцинацию от полиомиелита. По словам губернатора, это привело к катастрофе, "с которой местные власти не могут адекватно бороться".

В связи с этим Хокул разрешила медслужбам оказывать поддержку региональным властям в борьбе с заболеванием.

Кроме того, была выявлена связь проб с образцами, взятыми в Великобритании и Израиле. Однако это не означает, что заболевший был инфицирован в других странах.

Департамент призвал жителей Нью-Йорка вакцинироваться от полиомиелита, отметив, что это заболевание не лечится.

"Страна" писала об упомянутом случае полиомиелита в США (первом с 1979 года) у жителя округа Рокленд штата Нью-Йорк.

В июне следы вируса полиомиелита были обнаружены во время плановой проверки сточных вод в Лондоне. В связи с этим Агентство по безопасности здоровья Великобритании объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба.