Китайские власти могут заявить о своих правах на Луну.

Такое мнение высказал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете Politico.

Если Пекин одержит победу в "конкуренции за Луну", то он может заявить свои права на владение обширными участками единственного спутника Земли, утверждает глава NASA.

Китай, полагает он, заберет наиболее богатые ресурсами участки лунной поверхности.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория", - утверждал Нельсон.

Он полагает, что основанием для такого рода утверждений является ситуация со спорными островами в Южно-Китайском море.

"Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите, что они сделали с островами Спратли", - добавил глава NASA.

Он убежден в том, что США, как и планировалось, в 2025 году отправят своих астронавтов на Луну. Нельсон выразил обеспокоенность темпами подготовки Китая к высадке на спутнике, которые могут опередить планы американцев.

"За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений, - сказал он. - Это также правда, что их сроки высадки на Луну становятся все ближе и ближе".

"И на южном полюсе Луны есть очень много мест, которые подходят для, как мы сейчас считаем, сбора воды и прочего", - сказал руководитель управления.

При этом Пекин опровергает такого рода утверждения.

"Некоторые американские чиновники высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную космическую деятельность Китая, - отметил в беседе с газетой пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. - Китай решительно отвергает подобные высказывания".

"Космическое пространство - это не поле для борьбы", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что впервые за 40 лет китайские ученые открыли новый минерал лунного происхождения, а также о том, что китайский луноход рассекретил загадочный объект на обратной стороне Луны.