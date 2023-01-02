Учения вооруженных сил России и Беларуси продлены как минимум до 8 января. Об этом сообщат телеграмм-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"

Проект ссылается на график проведения учений на белорусских полигонах.

Отмечается, что 31 декабря и 1 января стали выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ были без выходных: "Осиповичский" и "Доманово".

В целом, продление учений на белорусских полигонах со 2 января на данный момент выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 07.01;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 06.01;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 06.01;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 07.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 08.01;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

По данным мониторинговой группы, общее число продлений совместных учений составило уже 36 недель.

Как писала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил военные маневры в Беларуси угрозой вторжения со стороны соседних государств, намекая на Украину.