Министерство обороны Украины готово к проведению расследования инцидента с падением ракеты на территорию Беларуси и пригласить к участию в нем экспертов из стран, которые не связаны поддержкой России.

Об этом говорится в комментарии Минобороны, размещенном на сайте министерства.

"Украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, одновременно готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента.

Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой государства-террориста России в любой форме", – говорится в комментарии.

Ранее Минск выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси зенитной ракетой С-300, которая была выпущена, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины.

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Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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