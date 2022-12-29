Минобороны Беларуси прокомментировало сообщение о падении ракеты С-300 на территории республики.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что силами ПВО "была поражена воздушная цель", и ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

По версии минобороны Беларуси, украинская ракета С-300 была сбита белорусской ракетой.

"Подробные детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время", - сообщили в военном ведомстве.

Напомним, сегодня утром РФ массированно обстреляла Украину. По информации главкома ВСУ Залужного, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, примененных сегодня противником.

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