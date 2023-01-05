России будет сложно наступать на Киев из Беларуси.

Об этом заявил командующий Cилами обороны в Киевской области Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению: это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1 000 км, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонительных сооружений создана мощная система обороны, так просто пройти будет невозможно", - сказал он.

На границе "сплошные завалы и минные поля", которые не позволят российской группировке пройти.

"К тому же по ним спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы", - заявил Павлюк.

Напомним, ранее в украинском Генштаб сообщили, что у РФ есть возможность бросить на Киев до 30 тысяч солдат.

Также мы писали, что в Беларуси увеличивают совместную с Россией группировку войск. Планируется проведение совместного летно-тактического учения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.