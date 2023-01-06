Учения российских и белорусских военных в Беларуси продлены как минимум до 16 января.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускi Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах.

Общее число продлений составляет уже 37 недель, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Беларуси увеличивают совместную с Россией группировку войск.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.