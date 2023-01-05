Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 января подписал закон об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь". Он предусматривает, что за "экстремистскую деятельность" белорусов будут лишать гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Поправки предусматривают, в частности, уточнение круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Республики Беларусь, и обязанность гражданина Республики Беларусь уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве. Предусмотрена также возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами", - сказано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что подписанный президентом закон направлен на "совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности".

Ранее "Страна" писала, что в Беларуси впервые возбудили уголовное дело о повышении цен, которые Лукашенко запретил поднимать.

Также Лукашенко обещал, что в Беларуси не будут вслед за РФ объявлять мобилизацию.