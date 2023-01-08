В Беларуси с 16 января по 1 февраля будут проходить летно-тактические учения с Россией.

Об этом сообщило Министерство обороны РБ.

Сообщается, что сегодня в Беларусь прибыла российская авиационная составляющая этих учений.

Ранее мониторинговая группа "Беларуськи Гаюн" обращала внимание на большое число военных вертолетов, приземлившихся в течение суток на белорусской территории.

По данным минобороны РБ, для учений будут задействованы все аэродромы и полигоны сил ВВС и ПВО.

Скорее всего, за время этих учений воздушная тревога в Украине станет звучать чаще.

В Украине вчера заявили, что не исключают нападения со стороны Беларуси в течение нескольких месяцев. Но сейчас такой угрозы нет.

Ранее мы писали, что учения российских и белорусских военных в Беларуси продлены как минимум до 16 января. Общее число продлений составляет уже 37 недель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.