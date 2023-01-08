За последние два дня на железнодорожную станцию белорусского города Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ.

Об этом пишет в Telegram мониторинговая группа "Беларускi Гаюн".

"Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", - говорится в сообщении.

В мониторинговой группе добавили, что военные прибывали в последние дни эшелонами по 700-800 человек в каждом.

Напомним, учения российских и белорусских военных в Беларуси продлены как минимум до 16 января.

Ранее в украинском Генштабе сообщили, что у РФ есть возможность бросить на Киев до 30 тысяч солдат.

При этом 6 января спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Беларусью не фиксируется перемещение врагом техники или личного состава, а ситуация остается контролируемой.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.