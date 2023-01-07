Вокруг Киева существуют несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров.

Об этом рассказал командующий силами обороны столицы Александр Павлюк в интервью "Суспильному".

"Создана мощная система обороны. Вся граница с Беларусью – это сплошные завалы, минные поля. Чтобы их пройти нужны большие усилия", - заявил Павлюк.

По его словам, в ближайшее время Украина не видит вероятности наступления со стороны Беларуси. Но ситуация может измениться.

"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются Россией на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", - добавил Павлюк.

Напомним, ранее в украинском Генштаб сообщили, что у РФ есть возможность бросить на Киев до 30 тысяч солдат.

Также мы писали, что в Беларуси увеличивают совместную с Россией группировку войск. Планируется проведение совместного летно-тактического учения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.