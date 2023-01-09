Командующий Киевской группировкой украинской армии Александр Павлюк прокомментировал переброску российской техники в Беларусь. По его словам, Россия перебрасывает туда "металлолом", а риск вторжения с севера остается низким.

Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

"Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Беларуси на сегодня остается маловероятной", - сообщил он.

По его словам, российскому ВПК не хватает мощностей для приведения в рабочее состояние техники, которую россияне извлекают со складов, и эту технику везут на ремонт в Беларусь. Павлюк заявил, что эта техника "снята с долгосрочного хранения".

"Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства", - сообщил он.

Ранее Павлюк уже заявлял о сложностях наступления РФ из Беларуси.

Также сообщалось, что Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.