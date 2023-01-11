Большое количество российских военных сил в Беларуси в основном участвуют в учениях. Маловероятно, что они составят заслуживающую доверия наступательную силу.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной пресс-службой Министерства обороны Великобритании в Twitter-аккаунте.

Разведка Британии напомнила, что 8 января 2023 года минобороны Беларуси объявило о совместных российско-белорусских тактических летных учениях. Они будут проходить до 1 февраля.

По состоянию на 8 января в Беларусь прибыли в общей сложности 12 вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Некоторые самолеты с маркировкой "Z" приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

Разведка полагает, что "новое развертывание российских самолетов в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины".

Ранее сообщалось, что Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных.

Также мы писали, что, по данным украинских пограничников, информацией о наращивании региональной группировки войск РФ и Беларусь постоянно нагнетают ситуацию. Однако на сегодняшний день провокации в непосредственной близости к границе не фиксируются.

Кроме того, в Пентагоне не видят у Беларуси намерений вступать в войну против Украины.