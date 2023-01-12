Россия с начала января усилила линию фронта в районе Кременной Луганской области силами ВДВ.

Об этом сообщает британская разведка.

По ее данным, ожесточенные бои последние двое суток продолжаются не только в районе Соледара, но и на подступах к Кременной в Луганской области.

"С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим", - сообщает разведка Британии.

В Минобороны Британии отмечают, что до ноября 2022 года Россия задействовала почти все развертываемые дивизии ВДВ в качестве войск длительного удержания на передовой в районе Херсона. Сейчас же передислоцированные на Донбасс и юг Украины командиры, вероятно, пытаются использовать ВДВ в большей степени в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью - в качестве элитных сил быстрого реагирования.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, ВСУ контрнаступают в районе Кременной.

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