В четверг, 12 января, американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска полностью не захватили Соледар.

Об этом идет речь в новой сводке на сайте Института.

"Российские источники утверждали, что российские войска захватили большую часть Соледара, поскольку бои в поселке продолжались 11 января, однако ISW не может подтвердить полный захват города россиянами. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 10 и 11 января, показывают, что российские войска достигли западного Соледара и, вероятно, перекрыли основные пути снабжения города", - пишет Институт изучения войны.

11 января российские войска продолжили наступательные операции в районе Соледара. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в 19 км к северо-востоку от Соледара в районе Спорного, Роздоловка и Веселого. Министерство обороны.

Также Институт отмечает, что возможный захват Соледара вряд ли позволит российским войскам захватить Бахмут.

Также по сообщению Института, 11 января российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Сватово. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Гряниковки Харьковской области (53 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховки Луганской области (16 км к западу от Сватово).

Также сообщается, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной 11 января.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 января российским беспилотником, видны украинские силы в лесах ближе к Дибровой (5 км к юго-западу от Кременной).

Кроме того, 11 января украинские силы продолжали наносить удары по российским тылам в Луганской области. Российские источники утверждали, что украинские силы наносили удары по российским тылам в районе н. п. Чернухино (65 км к северо-востоку от Донецка) и Золотое (43 км к юго-востоку от Кременной) в Луганской области.

Институт также пишет, что российские и украинские силы 11 января вели стрельбу через реку Днепр в Херсонской области. Начальник Объединенного украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что украинские силы имеют огневой контроль над островами в дельте Днепра и Кинбурнской косой.

Также Институт изучения войны отмечает, что украинские официальные лица сообщили, что российские силы выводят ключевые объекты и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за украинских ударов.

Напомним, вечером 11 января Генштаб в своей сводке сообщал, что армия РФ пытается взять под контроль Соледар и пути снабжения украинских подразделений.

Также мы писали о том, что появились спутниковые фото последствий боевых действий в Соледаре и Бахмуте.