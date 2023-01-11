Во время боев за Соледар погибли два гражданина Великобритании – Эндрю Бэгшоу (Andrew Bagshaw) и Кристофер Пэрри (Christopher Parry).

Об этом заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, опубликовав фото их документов.

Он говорит, что было найдено тело одного из них, а при нем - документы обоих британцев.

Ранее об их пропаже в районе Соледара сообщила ВВС со ссылкой на Нацполицию Украины. Тогда сообщалось, что они волонтеры, им было 28 и 48 лет. 6 января в 8 утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними была потеряна.

Также мы рассказывали, как освобожденный из плена после "приговора" к смертной казни в "ДНР" британец возвращается в Украину.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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