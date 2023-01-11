Полиция сообщила, сколько гражданских погибли в Украине с 24 февраля прошлого года
С начала полномасштабного российского вторжения в Украине зафиксировано 16 502 погибших гражданских в результате войны.
Об этом сообщает Главное следственное управление Нацполиции.
Больше всего погибших в Донецкой области - 4 746 человек.
Также:
- в Харьковской - 3784,
- в Николаевской - 2207,
- в Киевской - 2072,
- в Черниговской - 899,
- в Луганской - 815,
- в Херсонской - 686,
- в Сумской - 341,
- в Житомирской - 283.
Точных данных о количестве погибших на оккупированных территориях у полиции пока нет.
Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.
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