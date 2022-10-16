С начала вторжения РФ и до 15 октября в Украине погибли 423 ребенка, более 1233 детей были ранены.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

В статистике отмечается, что больше всего детей пострадали в прилегающих к фронту Донецкой, Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Запорожской, Луганской, Херсонской и Днепропетровской областях. Эти данные не окончательны: речь идет только о тех детях, чьи имена удалось подтвердить.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено более 2600 учебных заведений, 313 из них разрушены полностью.

По данным ООН на конец сентября, за семь месяцев войны в Украине погибли около 6 тысяч человек, еще почти 9 тысяч получили ранения. Это только задокументированные случаи, а реальные цифры могут быть значительно выше.

Между тем война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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