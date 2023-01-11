В течение последней недели силы обороны фиксируют подготовку российской армии к новой массированной ракетной атаке.

Об этом заявила глава координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, РФ применяет беспилотники для разведки и отправила корабли на переснаряжение.

"Активность беспилотных разведчиков, которую мы наблюдаем за последнюю неделю, говорит как раз о подготовке к такому массированному обстрелу. Поскольку они сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить. Скорее всего, это будут объекты критической инфраструктуры. Они продолжают попытки создать техногенные неудобства нашему населению, в том числе и в условиях похолодания. Они продолжают выискивать наши системы противовоздушной обороны, которые пытаются поразить", - сообщила она.

Напомним, на днях Генштаб ВСУ сообщал, что есть опасность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

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