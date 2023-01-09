Россиянами нанесён ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района Харьковской области. Под обстрел попал местный рынок.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По предварительным данным удар наносился с ЗРК С-300

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по Шевченково пострадали семь мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка.

Офис президента опубликовал фото из поселка Шевченково, где обстреляли рынок. Под завалами могут находится люди, идет спасательная операция.

Тем временем, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов Купянский район.

Ранее мы писали, что в Двуречной под Купянском под обстрел попала школа-лицей.

Также сообщалось, что противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.