Россияне нанесли ракетный удар по Шевченково Харьковской области. Пострадал местный рынок, 7 человек ранены
Россиянами нанесён ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района Харьковской области. Под обстрел попал местный рынок.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
По предварительным данным удар наносился с ЗРК С-300
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по Шевченково пострадали семь мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка.
Офис президента опубликовал фото из поселка Шевченково, где обстреляли рынок. Под завалами могут находится люди, идет спасательная операция.
Тем временем, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов Купянский район.
Ранее мы писали, что в Двуречной под Купянском под обстрел попала школа-лицей.
Также сообщалось, что противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
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