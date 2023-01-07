В субботу вечером, 7 января, россияне наносят удары по Харьковской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова и области! Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные паблики пишут о четырех взрывах в области после запусков ракет из Белгорода.

Позже Олег Синегубов сообщил, что в Мерефе зафиксированы два прилета. По предварительной информации есть пострадавший. На месте обстрелов работают спасатели.

Вскоре в областной администрации сообщили, что в больнице экстренной помощи погиб 50-летний мужчина.

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