Российские войска 30 декабря обстреляли село Катериновка и город Купянск Харьковской области. В результате удара есть жертвы.

Об этом пишет заглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

В Офисе президента сообщают, что два человека погибли, двое - пострадали. На месте удара уже работают экстренные службы. Информацию о последствиях обстрелов уточняют.

Позже главы Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Екатериновке погиб 50-летний мужчина, а в Купянске в результате обстрела, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранен 70-летний мужчина.

Напомним, за последние дни россияне уже несколько раз обстреляли Харьковскую область. Так, в ночь на 29 декабря Россия ударила по энергетической инфраструктуре Харькова дронами-камикадзе Shahed-136. 11 из 13 беспилотников сбили силы ПВО.

Утром 29 декабря во время массированной атаки под ударом оказалась инфраструктура Индустриального района.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.