Харьков обстреляли в третий раз за день, есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщила спикер председателя Харьковской ОВА Елена Шаповал.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Между тем глава обладминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил, что после вчерашнего удара около тысячи домов в Харькове почти сутки остаются без отопления.

Ранее Синегубов заявлял, что в результате сегодняшней ракетной атаки на Харьковскую область погибли два человека.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.