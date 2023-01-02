Новогодняя ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно. Ударов по областному центру зафиксировано не было, однако в населенных пунктах области в результате обстрелов РФ ранения получили трое мирных жителей.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

"Нарушений комендантского часа и использования пиротехнических средств тоже не было. Благодарю жителей Харьковщины, которые сознательно отнеслись к необходимым ограничениям", - сказал Синегубов.

Он добавил, что враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты Харьковской области. Так, в новогоднюю ночь ранения получили 3 человека. В течение прошлых суток в Купянске 77-летняя женщина получила легкие телесные повреждения и не нуждалась в госпитализации. В г. Барвенково ранение получил 32-летний мужчина. Он госпитализирован в среднем состоянии.

По словам Синегубова, после последних обстрелов в Харькове полностью восстановлено теплоснабжение. Ситуация с электроснабжением стабильна. В первые два дня нового года в области не применялись плановые отключения.

Как писала "Страна", 30 декабря в Харьковской области на взрывом устройстве подорвалось авто с семейной парой, мужчина скончался на месте.

Также за день до Нового года войска РФ обстреляли Катериновку под Харьковом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.